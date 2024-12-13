Nike Sportswear Metro Puffer Therma-FIT 女子宽松拒水羽绒连帽马甲采用匠心设计，让你的日常穿搭型格升级。宽松版型，便于叠搭；Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。梭织面料经拒水处理，结合风帽和下摆的松紧抽绳设计，有助抵御雨水侵袭。充绒量：138 克（M码）

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。