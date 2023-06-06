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      Nike Sportswear Modern Fleece

      女子 Oversize 风法式毛圈连帽衫

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      Nike Sportswear Modern Fleece 女子 Oversize 风法式毛圈连帽衫塑就匠心外观，适合多种场合穿着。采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入回环设计，为你缔造柔软舒适的穿着体验。肩部缝褶细节为这款厚实法式毛圈套头衫勾勒利落线条；超宽松版型设计，营造休闲外观，适合日常穿搭。

      • 显示颜色： 纯色/芝麻棕
      • 款式： DV7807-901

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

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