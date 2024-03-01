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      Nike Sportswear Next Gen

      幼童加绒全长拉链开襟夹克和长裤套装

      ¥399
      ¥469
      14% 折让

      Nike Sportswear Next Gen 幼童加绒套装包含 2 件单品，从经典热身套装汲取灵感，采用针织面料，巧搭内里柔软加绒设计。夹克采用全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；配套锥形剪裁长裤则采用舒适弹性腰部和裤管口设计，塑就出众贴合感，助力孩子们畅动自如。可搭配其他 Nike 背心或T恤，打造和谐统一造型。

      • 显示颜色： 深藏青
      • 款式： HF2094-410

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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