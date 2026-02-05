 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风套头连帽衫 - 图腾黑紫

Nike Sportswear

女子 Oversize 风套头连帽衫

10% 折让

Nike Sportswear 女子 Oversize 风套头连帽衫采用厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软非起绒毛圈，缔造舒适非凡的日常穿着体验。落肩设计结合超宽松版型，塑就宽大舒适感受。


  • 显示颜色： 图腾黑紫
  • 款式： IQ3945-515

其他细节

  • 落肩设计结合宽大衣袖，营造休闲宽松的穿着感受
  • 厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软非起绒毛圈，缔造出众舒适效果

产品细节

  • 面料/连帽里料：100% 棉 
  • 加长罗纹下摆和袖口
  • 大号口袋
  • 丝网印制图案
  • 可机洗
