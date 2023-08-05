跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Sportswear

      女子 Oversize 风宽松短袖翻领T恤

      ¥699

      山峰白/樱粉
      泡沫粉/泡沫粉/中柔粉/多色
      星尘红/白色

      请驻足欣赏 Nike Sportswear 女子 Oversize 风短袖翻领T恤上的玫瑰图案。 该经典翻领T恤再现标志性裁判球衣条纹，同时添加特别版贴片，旨在致敬中国女子国家队“铿锵玫瑰”。 加长后摆提升包覆效果，1/4 拉链开襟设计，助你打造个性型格。

      • 显示颜色： 山峰白/樱粉
      • 款式： FQ0701-122

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。