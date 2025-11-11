Nike Sportswear
女子 Oversize 风法式毛圈超短款上衣
Nike Sportswear 女子 Oversize 风法式毛圈超短款上衣采用超宽松版型和超短款剪裁，打造易于叠搭的醒目外观。 厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡。
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： IO0480-047
Nike Sportswear
产品细节
- 弹性袖口
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
