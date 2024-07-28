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      Nike Sportswear

      女子 Oversize 风法式毛圈超短款上衣

      ¥499

      调色暗灰/黑
      黑/帆白
      树莓黑/帆白

      你的风格你做主。Nike Sportswear 女子 Oversize 风法式毛圈超短款上衣采用超宽松版型和超短款剪裁，打造易于叠搭的醒目外观。厚实法式毛圈面料垂坠得体，但质感轻盈，助力轻松畅跑。后身内里标志设计，为造型增添别致韵味。

      • 显示颜色： 调色暗灰/黑
      • 款式： FV7510-063

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