Nike Sportswear

女子 Oversize 风短款法式毛圈套头连帽衫

¥599

地平线绿/地平线绿
黑/帆白
帆白/黑

穿上 Nike Sportswear 女子 Oversize 风短款法式毛圈套头连帽衫，打造出众格调，从容应对日常挑战。 落肩设计结合宽松衣袖，令你自如畅动；加长罗纹下摆设计，塑就恰到好处的短款造型。 厚实法式毛圈面料垂坠得体，但质感轻盈，助力轻松出行。

  • 显示颜色： 地平线绿/地平线绿
  • 款式： FV7778-370

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