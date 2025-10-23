Nike Sportswear Phoenix Cozy Bouclé
女子修身针织长裤
Nike Sportswear Phoenix Cozy Bouclé 女子修身针织长裤采用厚实纹理针织面料，塑就柔软升级质感，带来舒适休闲的日常穿着体验。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/砂岩灰粉
- 款式： HV2767-667
产品细节
- 大身整体成分：98% 聚酯纤维/2% 其他纤维
- 修身版型
- 左侧饰有刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
