Nike Sportswear Phoenix Cozy Bouclé

女子高腰 Oversize 风针织长裤

¥629
¥799
21% 折让

黑
地平线绿

Nike Sportswear Phoenix Cozy Bouclé 女子高腰 Oversize 风针织长裤采用厚实纹理针织面料，缔造厚实舒适的穿着感受。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FZ1704-010

尺寸与尺码

超宽松版型：加宽加大

高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

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