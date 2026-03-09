Nike Sportswear Phoenix Fleece
圣诞系列女子加绒宽松翻领套头上衣
Nike Sportswear Phoenix Fleece 圣诞系列女子加绒宽松翻领套头上衣饰有草体字样，彰显干练风格。该上衣采用加绒针织面料，缔造柔软舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 浅北极粉
- 款式： IM7487-623
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 翻领搭配纽扣前襟设计
- 配有备用纽扣
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
