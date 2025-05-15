Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子中腰 Oversize 风锥形剪裁加绒长裤
¥549
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子中腰 Oversize 风锥形剪裁加绒长裤采用锥形裤腿造型，结合裤脚缝褶设计，为长裤增添醒目立体感。 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HJ0899-010
Nike Sportswear Phoenix Fleece
¥549
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子中腰 Oversize 风锥形剪裁加绒长裤采用锥形裤腿造型，结合裤脚缝褶设计，为长裤增添醒目立体感。 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 包边弹性腰部搭配抽绳
- 口袋设计
- 正面左侧饰有刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HJ0899-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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