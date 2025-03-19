Nike Sportswear Phoenix Fleece

女子中腰 Oversize 风锥形剪裁加绒长裤

¥549

Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子中腰 Oversize 风锥形剪裁加绒长裤采用锥形裤腿造型，结合裤脚缝褶设计，为长裤增添醒目立体感。 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。

  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HJ0899-010

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