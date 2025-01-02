针织单品焕新升级，以舒适非凡的运动裤更新你的衣橱。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子加绒高腰阔腿运动裤采用加长阔腿和裤脚开衩设计，尽显挚爱运动鞋魅力。腰部搭配加宽罗纹和前开口抽绳，助你打造亮眼造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。