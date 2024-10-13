Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子高腰阔腿标志加绒长裤掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。该长裤采用高腰剪裁和裤脚开衩设计，让你倍感舒适，同时彰显不凡格调。加绒针织面料，温暖柔软；宽版罗纹腰部搭配抽绳，塑就非凡舒适感受。

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