Nike Sportswear Phoenix Fleece

女子高腰 Oversize 风加绒直筒运动裤

¥449
¥499
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Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子高腰 Oversize 风加绒运动裤，以非凡舒适感受焕新升级你的穿搭佳选。采用加绒针织面料，内里柔软非凡，无论是出差奔波还是在家追剧，皆可让你尽享舒适感受。结合超宽松版型和高腰剪裁，营造舒适休闲的穿着感受。

  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： FZ5997-010

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