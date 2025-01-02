Nike Sportswear Phoenix Fleece

女子 Oversize 风宽松复古加绒长袖翻领上衣

¥409
¥599
31% 折让

调色暗灰/帆白
黑/帆白
浅土褐/帆白
绿古色/帆白

Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒长袖翻领上衣舒适又有型，焕新升级经典长袖上衣。加绒针织面料柔软舒适，结合经典宽版罗纹下摆和袖口，搭配超宽松版型，塑就出众外观。

  • 显示颜色： 调色暗灰/帆白
  • 款式： FZ3208-063

尺寸与尺码

超宽松版型：加宽加大

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。