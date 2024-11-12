Nike Sportswear Phoenix Plush

巴恩风女子修身长袖舒适半长拉链开襟加绒里料上衣

¥449

浅土褐/帆白
绿古色/海岸蓝

想要挺括舒适？是的，非常喜欢。Nike Sportswear Phoenix Plush 女子修身长袖舒适半长拉链开襟加绒里料上衣采用纹理表层，内里加绒，巧搭修身版型，缔造时尚外观。

  • 显示颜色： 浅土褐/帆白
  • 款式： FV8029-104

尺寸与尺码

修身版型：利落合身

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