Nike Sportswear Phoenix Plush

女子 Oversize 风舒适全长拉链开襟加绒连帽衫

¥439
¥649
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Nike Sportswear Phoenix Plush 女子 Oversize 风舒适全长拉链开襟加绒连帽衫采用纹理针织面料，结合内里加绒设计，将水疗中心浴袍的舒适质感融入日常生活。

  • 显示颜色： 浅土褐/帆白
  • 款式： FZ1268-104

尺寸与尺码

超宽松版型：加宽加大

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