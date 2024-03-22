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      Nike Sportswear

      PRM 托特包

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      Nike Sportswear RPM 托特包空间宽敞，结实耐用。拉链主袋结合内置水壶口袋，为笔记本电脑和水壶提供充裕存储空间；织带挂环包覆包身，便于添加更多配件；绳索提手，方便携带。1 个内部拉链口袋，便于收纳小物品；梭织面料，经久耐用。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色
      • 款式： FJ0439-010

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