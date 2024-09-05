为孩子穿上 Nike Sportswear Reimagine 幼童T恤和法式毛圈短裤套装，助孩子在暖天尽情畅玩。针织T恤饰有醒目标志，尽显挚爱风范；配套法式毛圈短裤搭配大号口袋和弹性腰部，为孩子缔造舒适贴合感，助孩子自由畅玩。

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