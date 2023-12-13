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      Nike Sportswear Snow Day

      幼童宽松版型加绒长裤

      ¥279
      ¥329
      15% 折让

      中橄榄绿
      黑

      舒适长裤，专为下雪天打造，亦适合其他天气穿着。Nike Sportswear Snow Day 幼童加绒长裤采用柔软加绒针织面料结合宽松休闲的锥形剪裁，便于内搭紧身裤或保暖裤；弹性腰部舒适贴合，侧边口袋可供存放小物件。可搭配 Nike Sportswear Snow Day 上衣，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 中橄榄绿
      • 款式： FV5739-222

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