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      Nike Sportswear Solo Swoosh

      男子保暖夹克

      ¥1,399
      ¥1,899
      26% 折让

      冷杉绿/白色
      黑/白色

      Nike Sportswear Solo Swoosh 男子夹克同 Solo Swoosh 系列其他款一样经典简约，延续 20 世纪 90 年代经典外套的外观。 风帽采用可收纳设计，可在晴空万里时收进衣领，打造简洁外观；也可在天气变幻时打开，提供出色包覆效果。 耐穿梭织面料结合合成材质填充物，保暖舒适，令你自信外出。

      • 显示颜色： 冷杉绿/白色
      • 款式： FB7853-323

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