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      Nike Sportswear Sport Essentials

      男子梭织无衬里短裤

      ¥449

      Nike Sportswear Sport Essentials 男子梭织无衬里短裤采用匠心设计，助你开启冒险之旅。拉链门襟结合按扣扣合设计，塑就传统工装短裤风采。弹性腰部搭配内置抽绳，打造个性化舒适贴合体验。按扣式大口袋设计塑就出众外观，打造额外存储空间，助你做好准备，蓄势待发。

      • 显示颜色： 野外绿/白色
      • 款式： DM6834-334

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
      • 内接缝长度：21.5 厘米（L 码）

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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