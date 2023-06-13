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      Nike Sportswear Storm-FIT ADV GORE-TEX

      男子外套

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      Nike Sportswear Storm-FIT ADV GORE-TEX 男子外套出自 Tech Pack 系列，匠心汇集两大非凡表现，助你无惧不良天气因素，同时彰显时尚型格。 采用结实梭织面料结合 GORE-TEX 技术，有效抵御风雨侵袭。 简约线条、翻领和正面隐藏式纽扣扣合设计，带来出色防护。可轻松上身，打造精致外观；亦可内搭连帽衫，塑就休闲时尚风范。

      • 显示颜色： 黑/黑/黑
      • 款式： DV9971-010

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