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      Nike Sportswear Storm-FIT ADV Tech Pack

      女子风衣

      ¥1,499
      ¥1,799
      16% 折让

      黑/惊喜可可色/黑
      浅银/帆白/帆白

      Nike Sportswear Storm-FIT ADV Tech Pack 女子风衣采用无衬里设计，搭载防风防水技术，令你无惧湿冷天气，帮助抵御风雨侵袭。长款设计，为你和装备缔造出色包覆效果；设有多个按扣，助你打造专属造型，自主调节贴合度，从容应对探索途中的多变天气。

      • 显示颜色： 黑/惊喜可可色/黑
      • 款式： DV8231-010

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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