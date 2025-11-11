Nike Sportswear
Swoosh 大童拒水绗缝保暖羽绒夹克
20% 折让
Nike Sportswear Swoosh 大童拒水绗缝保暖羽绒夹克采用耐穿拒水锦纶面料，搭配绗缝耐克勾图案，结合柔软羽绒填充物，舒适保暖，打造冷天御寒佳选。休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；衣袖搭配内置弹性加绒袖口，帮助锁住热量；风帽设计，提供出众包覆效果。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ2953-010
Nike Sportswear
20% 折让
Nike Sportswear Swoosh 大童拒水绗缝保暖羽绒夹克采用耐穿拒水锦纶面料，搭配绗缝耐克勾图案，结合柔软羽绒填充物，舒适保暖，打造冷天御寒佳选。休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；衣袖搭配内置弹性加绒袖口，帮助锁住热量；风帽设计，提供出众包覆效果。
产品细节
- 面布：100% 锦纶。里布/帽里填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖填充物：鸭绒。绒子含量：80%。充绒量：165 克（M码）
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ2953-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。