Nike Sportswear
Swoosh 大童羽绒绗缝马甲
43% 折让
Nike Sportswear Swoosh 大童羽绒绗缝马甲采用不易撕裂面料，巧搭整版绗缝缝线和柔软羽绒填充物，塑就温暖舒适的穿着体验。全长拉链开襟设计，可轻松内搭连帽衫或毛衣；弹性下摆，帮助稳固衣身。内侧和外侧口袋可用于存放常用小物件。
- 显示颜色： 波尔多酒红色
- 款式： IQ2954-633
产品细节
- 面布1：100% 锦纶。面布2/里布：100% 聚酯纤维。 填充物：鸭绒。绒子含量：80%。充绒量：105 克（M码）
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
