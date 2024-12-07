穿上 Nike Sportswear Swoosh 男子仿羊羔绒全长拉链开襟双面穿夹克，畅享柔软触感带来的温暖感受。夹克采用双面穿设计，结合仿羊羔绒面料，是寒冷天气的理想叠搭之选。夹克反穿时，起皱梭织里料转化为表层，缔造休闲外观；仿羊羔绒面料层则转而成为里料，倍添舒适感受。

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