Nike Sportswear Swoosh 男子加绒长裤出自 Solo Swoosh 系列，为日常衣橱再添升级基本单品。该长裤厚实柔软，臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就休闲舒适感受。可搭配T恤或连帽衫以及你挚爱的 Nike 运动鞋，打造利落造型，助你轻松驾驭不同场合。

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