Nike Sportswear Tech
男子短袖针织上衣
14% 折让
Nike Sportswear Tech 男子短袖针织上衣采用企领设计，柔软舒适，帮助保持不凡型格。超宽松版型结合衣袖毛边设计，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。
- 显示颜色： 浅卡其/黑
- 款式： HJ2953-229
其他细节
- 腋下融入包边孔眼，提升高热区域透气性
- 优质针织面料，舒适非凡
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 72% 聚酯纤维/23% 粘纤/5% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
