Nike Sportswear Tech Fleece

女子中腰长裤束脚裤

¥629
¥799
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Tech Fleece 系列已走过十年的辉煌历程。Nike Sportswear Tech Fleece 女子中腰长裤采用灵感源自天然矿物的全新配色，结合标准版型设计，旨在致敬 Tech Fleece 面世 10 周年。优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，穿着舒适且不增加滞重感。可与配套夹克或你的挚爱上衣搭配穿着，打造风格统一的造型。即刻上身，开启针织单品新风尚。

  • 显示颜色： 红棕色/黑
  • 款式： FB8331-218

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