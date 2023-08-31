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      Nike Sportswear Tech Fleece

      女子高腰修身拉链长裤

      ¥799

      Nike Sportswear Tech Fleece 女子高腰修身拉链长裤以焕新个性格调迎接新纪元。Nike 自 2013 年推出这款双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果且不增加滞重感。精裁线条和精致拉链，升级长裤造型格调，设计灵感源于天然矿物的色彩和纹理。可与配套连帽衫或你的挚爱上衣搭配穿着，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： FN7130-010

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