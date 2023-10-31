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      Nike Sportswear Tech Fleece

      男子夹克

      ¥979
      ¥1,099
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      黑/黑
      调色暗灰/黑

      Nike Sportswear Tech Fleece 男子夹克舒适百搭，借 Tech Fleece 面料焕新演绎经典夹克。采用双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造舒适穿着效果且不增加滞重感。胸部和衣身采用休闲剪裁，塑就运动风范，便于外搭防风雨夹克。在晚上外出或晨间漫步时，可搭配挚爱长裤或短裤穿着。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： FB8009-010

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