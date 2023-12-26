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      Nike Sportswear Tech Fleece

      男子空气层运动裤

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      Nike Sportswear Tech Fleece 男子运动裤采用标准版型，营造休闲舒适的穿着体验，助你轻松驾驭不同场合。 裤管口配有松紧抽绳和栓扣，可供自主调节贴合感，打造多变造型。 采用双面针织面料，内外皆具顺滑质感，穿着舒适且不增加滞重感。 搭配 Nike Tech Fleece 连帽衫，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： FB8013-010

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