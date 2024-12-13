Nike Sportswear Tech Fleece

女子 Oversize 风连帽衫

¥799

黑/黑
浅灰/调色/黑

2013 年以来，Tech Fleece 面料一直是精致简约、优雅舒适的代名词；现在，这种面料正迈入新纪元。 Nike Sportswear Tech Fleece 女子 Oversize 风连帽衫采用超宽松版型，结合略微裁短设计，彰显出众休闲格调。 采用优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，穿着舒适且不增加滞重感。 可与配套 Tech Fleece 下装或你挚爱的紧身裤搭配穿着，打造风格统一的造型。

  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FV6323-010

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