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      Nike Sportswear Tech Fleece Reimagined

      男子宽松版型开放式裤脚运动裤

      ¥999

      Nike Sportswear Tech Fleece Reimagined 男子宽松版型开放式裤脚运动裤采用舒适顺滑的 Tech Fleece 面料，结合巧思满满的宽松设计，缔造匠心人气佳选。正面针裥设计、拉链门襟等精制细节，结合抽绳腰部与柔软面料，打造兼具经典格调和时尚新意的混搭造型。采用双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感。搭配 Tech Fleece Reimagined 夹克穿着，塑就颇具未来感的整体造型，尽享舒适体验。

      • 显示颜色： 卡其
      • 款式： FB8164-247

      尺寸与尺码

      • 宽松版型，缔造宽大舒适感受

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