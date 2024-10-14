Nike Sportswear Tech Fleece Reimagined 男子 Oversize 风短袖上衣采用舒适顺滑的 Tech Fleece 面料，结合高品质宽松设计，塑就挚爱之选。短袖加宽加长，结合企领设计和宽松垂坠效果等元素，彰显十足个性。采用优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造出众穿着效果且不增加滞重感。搭配 Nike Tech Fleece 短裤，打造简约流畅的整体造型和柔软舒适的穿着感受。

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