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      Nike Sportswear Tech Fleece Reimagined

      男子 Oversize 风高领运动衫

      ¥699
      ¥799
      12% 折让

      黑/黑
      帆白
      卡其

      Nike Sportswear Tech Fleece Reimagined 男子 Oversize 风高领运动衫采用舒适顺滑的 Tech Fleece 面料，结合高品质出众设计，塑就挚爱之选。高领设计和加长罗纹袖口，为这款经典运动衫增添个性风范。优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感。搭配 Nike Tech Fleece Reimagined 开放式裤脚长裤穿着，打造风格统一的全身行头。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： FB8170-010

      尺寸与尺码

      超宽松版型：加宽加大

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