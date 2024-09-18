Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner 男子全长拉链开襟连帽衫从经典 Windrunner 夹克和 Tech Fleece 夹克汲取设计灵感，将两款经典造型巧妙融合。肩部、胸部和衣身采用休闲剪裁，塑就运动风范，便于叠搭。优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，穿着柔软舒适且不增加滞重感。

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