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      Nike Sportswear Tech Pack

      女子扎染连衣裙

      ¥849

      浅柠檬黄
      浅银

      Nike Sportswear Tech Pack 女子扎染连衣裙采用易穿脱设计，打造夏日穿搭新宠。 轻微起皱锦纶面料呈现独特扎染外观，缔造休闲自在的穿着体验。 背面腰部和裙摆搭配松紧抽绳和栓扣设计，在运动时打造出众贴合感。

      • 显示颜色： 浅柠檬黄
      • 款式： DV8486-706

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