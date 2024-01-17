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      Nike Sportswear Tech Pack

      男子打蜡斜纹布工装长裤

      ¥999

      卡其/卡其/卡其
      黑/黑/黑

      Nike Sportswear Tech Pack 男子打蜡斜纹布工装长裤出自 Nike Tech Pack 系列，采用强韧耐穿的打蜡斜纹布面料，塑就经典格调。 宽松版型营造充裕活动空间，令你畅动自如；匠心实穿设计，让你一路畅行。 弹性腰部搭配抽绳和拉链门襟，提升便利性。 网眼布衬里口袋，为随身物品提供充裕存储空间。

      • 显示颜色： 卡其/卡其/卡其
      • 款式： FN2615-247

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