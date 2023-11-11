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      Nike Sportswear Tech Pack

      男子梭织机能风短裤

      ¥549
      ¥699
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      古铜色/黑/古铜色
      黑/黑/黑

      Nike Sportswear Tech Pack 男子梭织机能风短裤匠心融合创新时尚结构和 21 世纪中期的工装短裤外观，将过往、当下与未来巧妙衔接。 采用宽松版型和厚实梭织面料，缔造舒适的日常穿着体验。 缝褶口袋搭配镶边拉链，塑就经典 Tech Pack 外观，令复古格调呈现时尚新意。

      • 显示颜色： 古铜色/黑/古铜色
      • 款式： FB7529-716

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