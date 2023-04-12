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      Nike Sportswear Tech Pack

      男子梭织长裤

      ¥799

      黑/黑/黑/黑
      中橄榄绿/中橄榄绿/黑/中橄榄绿

      Nike Sportswear Tech Pack 男子梭织长裤借鉴复古工装的外观和耐穿设计，搭配舒适实穿细节，塑就日常基础佳选。采用棉帆布结合立体剪裁、三针缝线和磁扣扣合设计。助你轻松应对繁琐日常，认可自己的工作价值。

      • 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
      • 款式： DX0242-010

      尺寸与尺码

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