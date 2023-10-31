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      Nike Sportswear Tech Pack

      Dri-FIT 男子速干长袖上衣

      ¥499
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      海玻璃蓝/黑/海玻璃蓝
      黑/黑/黑

      Nike Sportswear Tech Pack Dri-FIT 男子速干长袖上衣出自 Tech Pack 系列，采用柔软纹理面料，令你舒适有型。肩部、胸部和衣身采用休闲剪裁，塑就运动风范，便于叠搭。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。领口拉链开襟设计，方便轻松调整穿搭方式。

      • 显示颜色： 海玻璃蓝/黑/海玻璃蓝
      • 款式： FB7382-020

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