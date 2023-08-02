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      Nike Sportswear Tech Pack

      Repel 女子长裤

      ¥849

      卡其/黑/橄榄绿/古铜色
      黑/黑/黑/煤黑

      Nike Sportswear Tech Pack Repel 女子长裤采用可调节设计，无论阴晴，皆可助你从容应对日常挑战。拒水面料结合阔腿和高腰设计，塑就百搭造型，彰显都市风范。裤脚外侧搭配栓扣设计，可供自行调节贴合度，打造活力外观。

      • 显示颜色： 卡其/黑/橄榄绿/古铜色
      • 款式： FB8359-247

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