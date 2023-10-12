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      Nike Sportswear

      Therma-FIT 女子羽绒保暖宽松夹克

      ¥1,899

      浅红木褐/白色
      灰紫/白色
      黑/白色
      古铜色/白色

      Nike Sportswear Therma-FIT 女子羽绒宽松夹克采用不易撕裂面料制成，结实耐穿；结合加长后摆和网格图案，意趣十足。 Nike Therma-FIT 技术结合轻盈羽绒填充物 ，令你在寒冷天气畅享温暖感受。 拉链口袋可供存放物品，下摆抽绳便于调整贴合度。

      • 显示颜色： 浅红木褐/白色
      • 款式： FD8212-104

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