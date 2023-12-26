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      Nike Sportswear Therma-FIT Tech Pack

      男子拒水冬季款加绒连帽衫

      ¥549
      ¥949
      42% 折让

      古铜色/古铜色
      黑/黑

      Nike Sportswear Therma-FIT Tech Pack 男子拒水冬季款加绒连帽衫作为 Tech Pack 系列全新版连帽衫，旨在提升保暖度和舒适性。添加拒水涂层，助你在恶劣天气保持干爽。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。双层拼接潜水式风帽，其中内层设有透气孔眼和抽绳调节扣，有助提升包覆效果。穿上这款冬季款连帽衫，轻松抵御寒冷天气，自在型动。

      • 显示颜色： 古铜色/古铜色
      • 款式： FB7828-716

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