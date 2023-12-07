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      Nike Sportswear Therma-FIT Tech Pack

      Repel 男子拒水冬季款加绒长裤

      ¥499
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      Nike Sportswear Therma-FIT Tech Pack Repel 男子拒水冬季款加绒长裤出自 Tech Pack 系列，采用拒水针织面料，兼具时尚外观与实穿功能。Nike Therma-FIT 技术，具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。抽绳设计灵感源自波洛领带，打造理想贴合感。臀部和膝盖部位采用绗缝加固，提升高磨损区域的耐穿性。拒水涂层，舒适度与时尚感兼备，助你从容应对不良天气，自信迎接户外挑战。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： FB7824-010

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