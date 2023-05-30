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      Nike Sportswear Trend

      男子夹克

      ¥879
      ¥1,599
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      Nike Sportswear Trend 男子夹克采用灯芯绒面料，为胸部、衣袖和衣身融入宽松设计，休闲舒适，便于叠搭，旨在向经典运动夹克致敬。 厚实条纹罗纹细节结合顺滑梭织里料，彰显运动细节。 夹克正面和背面饰有刺绣 NIKE SPORTSWEAR 标志，流露学院风范。

      • 显示颜色： 黑/帆白/大学金
      • 款式： DV9998-010

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